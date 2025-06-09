Израиль передал Украине системы ПВО Patriot

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Израильский посол на Украине Михаил Бродский заявил, что Киеву были переданы системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Бродский уточнил, что данные системы ПВО были получены от США. В начале 90-х они находились на вооружении Израиля.

При этом сроки передачи Украине Patriot, а также их количество не раскрываются. Однако газета The New York Times в начале мая сообщала, что украинская сторона может получить системы ПВО после их переброски из Израиля. Тогда, как уточнили журналисты, одна из установок готовилась к отправке после ремонта.

Еще в апреле украинский президент Владимир Зеленский выражал свое недовольство тем, что США до сих пор не предоставили Киеву дополнительные комплексы Patriot, несмотря на обещания, данные на юбилейном саммите НАТО в Вашингтоне в 2024 году.

По словам Зеленского, проблема заключается не в финансировании, поскольку Киев готов приобрести системы Patriot, а в отсутствии политической воли у партнеров. Украинский лидер обвинил США во лжи, которые сначала утверждают, что у них нет такой возможности, а потом передают системы Израилю.

