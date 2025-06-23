СВР рассказала об обходных путях Сербии по поставке боеприпасов Украине

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Сербия прибегает к обходным путям для экспорта своей военной продукции на Украину. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

"В Киеве отмечают, что предприятия ВПК Сербии, несмотря на усиливающееся давление на Белград со стороны Москвы, наращивают экспорт военной продукции в зону противоборства "коллективного Запада" с Россией", – говорится в заявлении.

Как пояснили в СВР, боеприпасы, преимущественно для тяжелых дальнобойных систем, отправляются в страны НАТО в виде полных комплектов деталей для сборки. Это позволяет ВСУ получать "не сербскую" военную продукцию.

Сборка и снаряжение боеприпасов осуществляются прежде всего в Чехии и Болгарии. При этом производителям в Сербии известны реальные потребители их продукции, подчеркнула служба.

К примеру, один из заводов в городе Вальево продал чешской компании несколько крупных партий комплектов для сборки 122-миллиметровых ракет для РСЗО "Град". Лозницкое оборонное предприятие направило болгарской фирме комплекты для производства таких же ракет, а также мин.

Ранее СВР уже заявляла, что оборонные предприятия Сербии, несмотря на декларируемый Белградом нейтралитет, продолжают поставлять боеприпасы Украине.

Поддержка Сербии включает сотню тысяч снарядов для РСЗО и гаубиц, а также миллион патронов для стрелкового оружия. В указанной схеме участвуют крупнейшие сербские компании, в том числе "Югоимпорт СДПР", Zenitprom, Krusik, Sofag, Reyer DTI, Sloboda и другие, указывала служба.

При этом президент Сербии Александар Вучич обещал не исполнять контракты, если существует вероятность того, что вооружение может оказаться в зоне украинского конфликта.