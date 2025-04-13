Вице-премьер Вулин: РФ никогда не вмешивалась во внутренние дела Сербии

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Москва никогда не вмешивалась во внутренние дела Белграда, заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин в интервью РИА Новости.

Вулин подчеркнул, что Россия воспринимает Сербию как партнера.

"Ни один официальный деятель Российской Федерации ни открыто, ни скрыто не попытается меня ввести в состав правительства или запретить кому-то другому быть в правительстве", – добавил сербский премьер.

Ранее СМИ сообщали, что Брюссель потребовал от Вучича убрать Вулина из нового правительства. Новый сербский кабмин будет сформирован на следующей неделе.

В ответ Вулин заявил, что Евросоюз воспринимает Сербию своей колонией. Сербы, которые не выполняют приказы, очевидно, недостаточно соответствуют требованиям Евросоюза, добавил премьер.

По его словам, лишь сербский президент Александр Вучич, а также будущий председатель правительства могут решать вопрос о его включении в состав нового правительства.

