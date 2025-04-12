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Требование еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос не включать вице-премьера Сербии Александра Вулина в состав нового правительства продемонстрировало, что Евросоюз воспринимает Сербию своей колонией. Об этом в интервью РИА Новости заявил сам Вулин.

"Сербия является свободной страной. Мы не принимаем и не слушаем никаких команд от кого-либо, в том числе от Европейского Союза. <...> Сербы, которые не выполняют приказы, очевидно, недостаточно соответствуют требованиям Евросоюза", – отметил политик.

По его словам, лишь сербский президент Александр Вучич, а также будущий председатель правительства могут решать вопрос о его включении в состав нового правительства.

При этом вице-премьер подчеркнул, что ожидает от нового правительства преемственности, в том числе в вопросах непризнания независимости Косово и отказа от антироссийских санкций.

Ранее СМИ сообщали, что Брюссель потребовал от Вучича убрать Вулина из нового правительства. Новый сербский кабмин будет сформирован на следующей неделе.

До этого Вулин подчеркивал, что Сербия не станет членом НАТО или ОДКБ и будет самостоятельно обеспечивать свою безопасность. Он признал, что для небольшой страны, как Сербия, это является сложным путем. Однако это также является "самым честным" путем и позволяет стране принимать самостоятельные решения.