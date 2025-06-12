Президент Сербии отказался подписывать антироссийскую декларацию саммита в Одессе

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Президент Сербии Александр Вучич отказался подписывать итоговое заявление саммита "Украина – Юго-Восточная Европа" с осуждением действий России на Украине, так как в документе есть требование наложить санкции на РФ. Об этом сообщает издание Tanjug.

Вучич подчеркнул, что он был единственным участником саммита в Одессе, который не подписал итоговое заявление. Он добавил, что в отличие от других стран, Сербия не поддерживает инициативы, направленные против России.

Ранее, 11 июня, Вучич впервые с начала специальной военной операции (СВО) прибыл на Украину для участия в саммите "Украина – Юго-Восточная Европа". Визит сербского лидера не был анонсирован заранее.

В ходе саммита Вучич предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому оказать помощь в восстановлении "одного-двух небольших городов или одного маленького региона". Он отметил, что его страна поддерживает территориальную целостность Украины и готова оказать как гуманитарную, так и политическую помощь.