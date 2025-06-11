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Президент Сербии Александр Вучич предложил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому оказать помощь в восстановлении "одного-двух небольших городов или одного маленького региона". Об этом он сообщил во время своего выступления на саммите "Украина – Юго-Восточная Европа", который проходит в Одессе, передает ТАСС.

"Я думаю, что это было бы чем-то очень понятным, заметным для людей на Украине, если бы они получили четкую и очень конкретную поддержку. Что-то вроде того, что делал Азербайджан", – объяснил Вучич.

Он отметил, что его страна поддерживает территориальную целостность Украины и готова оказать как гуманитарную, так и политическую помощь. Сербский лидер добавил, что республика продолжит придерживаться международного права и Устава ООН, в котором указано, что защита границ стран – членов организации является важным принципом.

Вучич также выразил надежду, что сможет внести ощутимый вклад для украинского народа. По его словам, жители Украины заслуживают этого.

Ранее СВР обвинила оборонные предприятия Сербии в попытке "выстрелить России в спину", так как, несмотря на декларируемый Белградом нейтралитет, компании страны продолжают поставлять боеприпасы Украине.

В частности, для маскировки антироссийских действий сербский военпром использует схему с использованием "фальшивых сертификатов конечного пользователя и стран-посредников". Причем среди последних чаще всего упоминаются страны НАТО, включая Чехию, Польшу и Болгарию.

В СВР выяснили, что поддержка Сербии включает сотню тысяч снарядов для РСЗО и гаубиц, а также миллион патронов для стрелкового оружия.

