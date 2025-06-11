Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Президент Сербии Александр Вучич впервые с начала спецоперации прибудет на территорию Украины. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на пресс-службу лидера государства.

Визит сербского президента не был анонсирован заранее. Ожидается, что он прибудет в Одессу для участия в саммите "Украина – Юго-Восточная Европа".

Ранее в Службе внешней разведки РФ рассказывали, что сербские оборонные предприятия, несмотря на декларируемый Белградом нейтралитет, продолжают поставлять боеприпасы на Украину. Тем самым сербские заводы пытаются "выстрелить РФ в спину", утверждали в службе.

В частности, для маскировки этих действий используются страны – посредники из НАТО, включая Чехию, Польшу и Болгарию. Поддержка Сербии включает 100 тысяч снарядов для РСЗО и гаубиц, а также 1 миллион патронов для стрелкового оружия, утверждали в российской службе.

После этого Вучич пообещал не исполнять контракты, если есть вероятного того, что вооружение окажется в зоне конфликта на Украине.

