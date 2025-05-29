Вучич обещал блокировать сделки с отправкой сербских боеприпасов Украине

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Президент Сербии Александар Вучич обещал не исполнять контракты, если существует вероятность того, что вооружение может оказаться в зоне украинского конфликта.

"Я в любом случае отдам распоряжение и предупреждение: везде, где существует подозрение или имеются злоупотребления так называемым конечным пользователем, то есть поставки на линии фронта", – сказал Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии.

Он подчеркнул, что нужно следить за тем, чтобы такие контракты не реализовывались.

Ранее Служба внешней разведки (СВР) РФ заявила, что оборонные предприятия Сербии, несмотря на декларируемый Белградом нейтралитет, продолжают поставлять боеприпасы Украине.

В частности, для маскировки сербский военпром использует "схему с использованием фальшивых сертификатов конечного пользователя и стран-посредников", считают в СВР. Причем среди последних чаще всего упоминаются страны НАТО.

Поддержка Сербии включает сотню тысяч снарядов для РСЗО и гаубиц, а также миллион патронов для стрелкового оружия. В указанной схеме участвуют крупнейшие сербские компании, в том числе "Югоимпорт СДПР", Zenitprom, Krusik, Sofag, Reyer DTI, Sloboda и другие, указывала служба.