Песков: извинения Вучича за случайное принятие резолюции в ООН импонируют РФ

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Извинения, принесенные президентом Сербии Александром Вучичем за случайное принятие его страной антироссийской резолюции в ООН, импонируют Москве. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, услышали, безусловно, приняли", – указал он.

Песков также отметил, что Россия понимает, что это была техническая ошибка, и указал, что от них никто не застрахован. Вместе с тем в Кремле особенно оценили оперативную реакцию Вучича, добавил он.

Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине, включающую требования к России вывести свои войска с территории Украины и прекратить боевые действия, 24 февраля. Документ поддержали 93 страны, в то время как 18 государств, включая США, Израиль и Венгрию, высказались против.

В ответ Вашингтон подготовил собственную нейтральную резолюцию, в которой выражается скорбь по поводу гибели людей в ходе конфликта. Вместе с тем в ней Россия не обвиняется в начале конфликта.

Совбез ООН в результате одобрил американскую резолюцию в исходном виде, исключив из нее поправки некоторых западных стран, которые содержали антироссийскую риторику.

Сербская делегация же поддержала европейскую резолюцию, а от голосования по американской воздержалась. По словам Вучича, это произошло случайно, Сербия должна была воздержаться от всех голосований. Он извинился перед гражданами своей страны за данную ошибку и заявил, что несет ответственность за подобное решение.