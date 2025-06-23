Вучич заявил о приостановке экспорта боеприпасов из Сербии

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Сербия временно остановила все поставки боеприпасов за рубеж из-за новых условий контроля. Об этом заявил глава государства Александр Вучич, сообщает газета "Известия" со ссылкой на Srbija Danas.

"Мы сейчас остановили буквально все и отправляем своей армии", – отметил политик после заседания расширенной коллегии сербского генштаба.

По его словам, на данный момент для отправки необходимы специальные решения. Каждая сделка будет проверяться в том числе на предмет достоверности документов и конечного получателя. При возникновении каких-либо сомнений экспорт будет отменен.

"Я не собираюсь оставлять 150 тысяч человек без хлеба. Напротив, моя работа заключается в том, чтобы открывать для них рынки", – подчеркнул Вучич.

Он также добавил, что сербский военно-промышленный комплекс (ВПК) экспортирует продукцию в США и Евросоюз.

Ранее Служба внешней разведки (СВР) России заявила, что Сербия прибегает к обходным путям для экспорта своей военной продукции на Украину. Боеприпасы отправляются в страны НАТО в виде полных комплектов деталей для сборки. Это позволяет ВСУ получать якобы не сербскую военную продукцию, пояснили в СВР.

Сборка и снаряжение боеприпасов осуществляются прежде всего в Чехии и Болгарии. При этом производителям известны реальные потребители их продукции, подчеркнула служба.

До этого Вучич обещал не исполнять контракты, если существует вероятность того, что вооружение может оказаться в зоне украинского конфликта.

