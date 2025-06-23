Фото: Москва 24/Никита Симонов

От официальных сербских представителей хочется ясности по поводу того, были ли поставки оружия Украине или нет. Об этом официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила в телеграм-канале.

По словам дипломата, она слышит противоречивую информацию на этот счет.

"То, что теперь "такое невозможно", мы услышали. Но для чистоты жанра нужно сказать правду о том, насколько эти сведения достоверны", – написала Захарова.

Ранее российская Служба внешней разведки (СВР) рассказала, что Сербия использует обходные пути для экспорта военной продукции на Украину. По ее информации, боеприпасы отправляются в страны НАТО в виде полных комплектов деталей для сборки, что позволяет Киеву получать "не сербскую" военную продукцию.

В свою очередь, президент Сербии Александр Вучич заявил о приостановке всех поставок боеприпасов за границу из-за новых условий контроля. С его слов, в настоящее время для отправки нужны специальные разрешения.

При этом Россия рассчитывает на принятие Сербией мер, если она поставляла оружие Украине, уточнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Тема передачи сербской военной продукции требует особого внимания, учитывая ее болезненность как для Москвы, так и для Белграда, пояснил он.