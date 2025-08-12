Вучич прокомментировал сообщения о планах уволить пророссийских политиков

Фото: kremlin.ru

Президент Сербии Александр Вучич опроверг информацию о том, что правительство страны планирует отправить в отставку ряд пророссийских политиков, назвав ее глупостью.

Глава государства подчеркнул, что позиция республики останется неизменной, в том числе в отношении антироссийских санкций.

"Это все глупости. Не понимаю, кому это нужно и кто это выдумывает", – отметил он в беседе с РИА Новости.

Ранее одно из СМИ сообщило со ссылкой на "сербский источник", что премьер-министр страны Джуро Мацут под давлением Запада планирует отправить в отставку ряд политиков, поддерживающих Россию.

В середине июня Вучич отказался подписывать итоговое заявление саммита "Украина – Юго-Восточная Европа" с осуждением действий России на Украине, так как в документе было требование о новых санкциях.

Он оказался единственным участником саммита в Одессе, который не подписал итоговое заявление. Президент тогда пояснил, что, в отличие от других стран, Сербия не поддерживает инициативы, направленные против России.

Мацут, комментируя данное решение Вучича, заявил, что для Белграда приоритетом остаются мир и стабильность.