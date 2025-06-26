Сербия отказалась подписывать антироссийские декларации

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Сербия не будет подписывать антироссийские декларации. Об этом в интервью ТАСС заявил премьер-министр республики Джуро Мацут.

"Президент (Сербии, Александр. – Прим. ред.) Вучич был единственным, кто не подписал антироссийский документ на саммите в Одессе. Возглавляя сербскую делегацию в Тиране, я также выступил против такой декларации", – рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что для Белграда приоритетом остаются мир и стабильность.

Саммит "Украина – Юго-Восточная Европа" прошел в Одессе 11 июня. Впервые с начала СВО на Украину прибыл Вучич, который отказался подписывать итоговое заявление с осуждением действий России, так как в документе было требование наложить санкции на Москву. Он отметил, что в отличие от других стран Сербия не поддерживает инициативы, направленные против РФ.

В ходе саммита сербский лидер также предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому оказать помощь в восстановлении "одного-двух небольших городов или одного маленького региона".