Песков: новых контактов Путина и Вучича в ближайшее время не планируется

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Новые контакты президента Владимира Путина с президентом Сербии Александром Вучичем в ближайшее время не планируются. Об этом в интервью РИА Новости сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

При этом он подчеркнул, что страны поддерживают тесные контакты по разным каналам.

Ранее Песков прокомментировал сообщения Службы внешней разведки РФ о том, что Сербия использует обходные пути для экспорта боеприпасов Украине. По его словам, Россия рассчитывает на принятие сербской стороной каких-либо мер, если она все же поставляла военную продукцию ВСУ.

Также официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила о желании РФ получить ясность по поводу этих поставок от официальных сербских представителей. По словам дипломата, она слышит противоречивую информацию на этот счет.