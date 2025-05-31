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Ряд стран Юго-Восточной Европы (ЮВЕ) сохраняет курс на развитие сотрудничества с Россией. Об этом сообщается на сайте МИД РФ по итогам разговора замминистра иностранных дел Александра Грушко с представителями послов РФ в государствах ЮВЕ и постоянного представителя России при ОБСЕ.

"Обсуждены положение на Балканах и состояние двусторонних отношений со странами региона на фоне антироссийской линии "коллективного Запада", который продолжает добиваться беспрекословного подчинения государств ЮВЕ блоковой дисциплине, разрушения в ущерб собственным национальным интересам их связей с Российской Федерацией", – говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе совещания акцентировалась важность продолжать активную работу в военно-мемориальной сфере в контексте 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Также необходимо противодействовать попыткам исторического ревизионизма и фальсификации истории.

"Отмечена необходимость наращивания духовных связей, поддержки соотечественников на фоне широкомасштабной кампании Запада по отмене русской культуры", – добавили в МИД.

Ранее стало известно, что Венгрия и Словакия собираются объединить усилия для противодействия плану Еврокомиссии (ЕК) по отказу стран Евросоюза (ЕС) от поставок российского газа к 2027 году.

По словам венгерского министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Петера Сийярто, план ЕК ставит под угрозу энергобезопасность Венгрии. Ущерб для экономики страны составит 1,5 миллиарда евро в год.

