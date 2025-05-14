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14 мая, 22:22

Политика

Сопредседатель АдГ Вайдель потребовала возобновить импорт газа из РФ

Фото: ТАСС/EPA/CLEMENS BILAN

ФРГ необходимо восстановить работу АЭС и возобновить импорт российского природного газа, чтобы справиться с кризисом в промышленности, заявила сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель.

"Без надежного и доступного по цене энергоснабжения экономическое восстановление невозможно – и добиться этого можно только посредством принципиально иной энергетической политики. Пора покончить с энергопереходом. Необходимо активно форсировать возвращение к атомной и угольной энергетике, дешевому природному газу из России", – цитирует ее РИА Новости.

Политик уверена, что из-за высоких цен на энергоносители промышленное производство снижается, что ведет к росту безработицы.

Ранее венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто рассказывал, что Венгрия и Словакия собираются объединить усилия для противодействия плану Еврокомиссии (ЕК) по отказу стран Евросоюза (ЕС) от поставок российского газа к 2027 году.

Министр заявлял, что его словацкий коллега высказал серьезные возражения против такого предложения ЕС. Сам Сийярто считает, что план ЕК ставит под угрозу энергобезопасность Венгрии.

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