Еврокомиссар Йоргенсен: ЕК будет выступать за отказ от газа РФ и после мира на Украине

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Позиция Еврокомиссии (ЕК) по поводу российского газа не изменится после наступления мира на Украине. ЕК все равно будет требовать от стран ЕС отказа от энергоресурсов РФ, заявила еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен на неформальной встрече министров энергетики ЕС в Польше, сообщает ТАСС.

Она подчеркнула, что Еврокомиссия уже разработала стратегию по отказу от российских энергоресурсов.

"Мы послали четкий сигнал, что не хотим закупать ни единой молекулы российских ресурсов, вне зависимости от каких-либо других переговоров, в том числе по Украине", – сказала Йоргенсен.

Ранее Еврокомиссия предложила план по запрету импорта газа из России по существующим и новым контрактам к концу 2027 года. Конкретные сроки неизвестны – все зависит от того, насколько быстро получится обеспечить поставки СПГ из других стран.

Против данных мер выступили Венгрия и Словакия. Страны договорились о координации действий по этому вопросу.