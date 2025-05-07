Венгрия и Словакия выступают против отказа Евросоюза от российского газа

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Венгрия и Словакия собираются объединить усилия для противодействия плану Еврокомиссии по отказу стран Евросоюза (ЕС) от поставок российского газа к 2027 году. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто после встречи глав МИД государств ЕС в Варшаве, его слова приводит ТАСС.

Министр заявил, что провел встречу со своим словацким коллегой Юраем Бланаром, который высказал серьезные возражения против данного предложения Брюсселя. В связи с этим страны договорились о координации действий по этому вопросу.

Сийярто добавил, что план Еврокомиссии по отказу от российского газа и ядерного топлива ставит под угрозу энергобезопасность Венгрии. По оценкам венгерского правительства, ущерб для экономики страны, если она откажется от российских энергоресурсов, составит 1,5 миллиарда евро в год. Также инициатива Брюсселя нарушает суверенитет государств-членов ЕС, имеющих право самостоятельно выбирать источники и поставщиков энергоносителей.

Ранее Еврокомиссия предложила меры по запрету импорта газа из России по существующим и новым контрактам к концу 2027 года. Более конкретные сроки зависят от способности Евросоюза обеспечить поставки СПГ из других стран, например США, Катара и Канады.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что его страна выступает против плана Еврокомиссии, который предусматривает полный отказ стран Евросоюза от поставок российского газа к 2027 году. По словам министра, данный план нарушает суверенитет государств ЕС, так как лишает их выбора источников энергоносителей, а также направлен на поддержку ускоренного вступления Украины в сообщество.