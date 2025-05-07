Фон дер Ляйен призвала ускорить прием Украины в Евросоюз

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Прием Украины в Евросоюз необходимо ускорить с перспективой начала переговоров в текущем году. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем обращении к Европарламенту по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе.

"Это не только стремление Украины. Это может быть самой надежной гарантией безопасности", – цитирует ее Life.ru.

По словам главы Еврокомиссии, этот вопрос уже обсуждался на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским в Риме. Как отметила фон дер Ляйен, ЕС прилагает все усилия для ускорения принятия Киева.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто назвал вступление Украины в Евросоюз опасным для всех. Он подчеркнул, что правительство Венгрии будет поддерживать позицию своих граждан, какое бы мнение они ни высказали.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что право Украины на вступление в Евросоюз является суверенным. Он пояснил, что речь в этом вопросе идет об экономическом, а не военном объединении.

