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Правительство Венгрии все еще придерживается своей позиции по поводу вступления Украины в Евросоюз – оно будет опасным для всех, в том числе и для самого ЕС, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

"Поэтому мы считаем целесообразным, чтобы венгерский народ мог высказать свое мнение по этому вопросу", – цитирует его РИА Новости.

Политик подчеркнул, что правительство Венгрии будет поддерживать позицию своих граждан, какое бы мнение они ни высказали.

По словам Сийярто, если раньше дискуссии о евроинтеграции Украины в основном были сосредоточены на технических аспектах, то сейчас уже могут начаться переговоры по существу. Но прежде чем это произойдет, необходимо предоставить возможность венгерскому народу выразить свое мнение, заключил он.

Ранее Венгрия единственной из стран – членов ЕС не поддержала итоговый документ внеочередного саммита союза по ситуации на Украине. Премьер-министр страны Виктор Орбан пояснил, что причиной стало то, что он направлен на поддержку военных действий и противоречит мирному урегулированию конфликта. Политик добавил, что Венгрия выступает за мир и присоединение к усилиям США, а не за продолжение конфликта.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал суверенным правом вступление Украины в Евросоюз. Он пояснил, что речь в этом вопросе идет об экономическом, а не военном объединении.

