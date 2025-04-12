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12 апреля, 13:09

Политика

Лукашенко заявил, что Украине "нечего делать" в Евросоюзе

Фото: kremlin.ru

Украине нечего делать в Евросоюзе, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его слова приводит агентство БелТА.

"Куда Украина лезет? Это сиюминутное увлечение неопытного человека. Хороший человек (президент Украины Владимир. – Прим. ред.) Володя Зеленский, но неопытный. Он это должен признать", – подчеркнул белорусский лидер.

Он также подчеркнул, что Украина перестанет существовать, если в нынешней непростой ситуации обрушит свою экономику, что наверняка станет следствием ее возможного вступления в ЕС. По словам Лукашенко, при таком развитии событий страна лишится своей промышленности и сельского хозяйства.

Ранее министры иностранных дел стран Евросоюза предложили определить финальную дату окончания переговоров по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщил глава МИД Польши Радослав Сикорский. Он отметил уверенность политиков в необходимости даты, до которой можно будет вести переговоры.

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