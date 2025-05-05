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05 мая, 12:09

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Bloomberg: ЕК планирует запретить импорт российского газа к концу 2027 года

ЕК планирует запретить импорт российского газа к концу 2027 года – СМИ

Фото: 123RF/niserin

Еврокомиссия планирует предложить меры по запрету импорта газа из России по существующим и новым контрактам к концу 2027 года. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, предложение о запрете может поступить в июне. При этом меры, которые будут затрагивать спотовые контракты, вступят в силу не позднее конца 2025 года. Планы будут обнародованы в Страсбурге во вторник, 6 мая, считают журналисты.

Более конкретные сроки зависят от способности Евросоюза обеспечить поставки СПГ из других стран, например США, Катара и Канады.

Ранее сообщалось, что лидеры Евросоюза стали искать способы разорвать поставки природного газа из России. По данным журналистов, поставки российского газа в Европу составляют около 11%. Часть от их общего объема происходит по долгосрочным контрактам, заключенными между "Газпромом" и местными корпорациями.

До этого зарубежные СМИ сообщали, что руководства крупных европейских компаний изучают возможность возвращения к импорту российского газа. "Немыслимая" еще год назад возможность закупки российского газа теперь может быть "хорошей идеей".

Страны Евросоюза потратили почти 2 млрд евро на закупку российского газа в январе

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