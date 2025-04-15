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15 апреля, 11:56

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FT: в ЕС начали искать способы разорвать газовые контракты с РФ

Евросоюз начал искать способы разорвать газовые контракты с Россией – СМИ

Фото: depositphotos/paulgrecaud

Лидеры Евросоюза стали искать способы разорвать поставки природного газа из России. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Financial Times.

Как указали источники издания, поставки российского газа в Европу в настоящее время составляют около 11%. Часть от их общего объема происходит по долгосрочным контрактам, заключенными между "Газпромом" и местными корпорациями.

По словам собеседников газеты, в Еврокомиссии хотят порвать такую зависимость. Юристы пытаются расторгнуть контракты с Россией без уплаты штрафов, а эксперты проверяют документы на наличие форс-мажора, добавило издание.

При этом ранее СМИ писали, что руководства крупных европейских компаний изучают возможность возвращения к импорту российского газа. По словам журналистов, "немыслимая" еще год назад возможность закупки российского газа, включая продукцию "Газпрома", теперь может быть "хорошей идеей".

Кроме того, по данным СМИ, США могут потребовать от европейцев возобновить закупки российского газа. Это, по мнению аналитиков, поможет уменьшить стоимость ресурса в Европе.

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