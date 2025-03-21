Лидеры ЕС решили не призывать к полному отказу от энергоносителей РФ

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Лидеры Европейского союза по итогам саммита в Брюсселе заявили о необходимости дополнительных поставок энергии в страны союза, однако не упомянули о цели полного отказа от энергоносителей из России. Об этом со ссылкой на опубликованный итоговый документ сообщает РИА Новости.

"Евросовет призывает к усилиям по обеспечению дополнительных поставок энергии в Европу, в частности для обеспечения безопасности поставок для всех государств-членов", – указано в письменных выводах встречи на высшем уровне.

Участники саммита также подчеркнули необходимость защитить граждан и бизнес от высоких цен на энергию. При этом в документе отсутствует традиционный в последние годы призыв к полному прекращению импорта российских энергоносителей в ЕС.

Между тем средняя стоимость газа в Европе по итогам января выросла на 6%, приблизившись почти к 517 долларам за 1 тысячу кубометров. К росту цен привели высокие темпы отбора из европейских хранилищ, которые активизировались в условиях холодной погоды, а также остановка транзита российского газа через Украину.

В частности, 31 декабря 2024 года фьючерсы на газ торговались по цене, близкой к 539 долларам за 1 тысячу кубометров, а уже 31 января 2025 года торги закрылись на отметке 577 долларов.