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Польше и странам Балтии грозит крах из-за погружения в энергетический хаос. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на NDP.

По данным СМИ, жители этих государств столкнулись с резким ростом цен на электроэнергию, падением производства и угрозой безработицы. Причина – выход Прибалтики из энергетической системы БРЭЛЛ, которая связывала их с Россией и Белоруссией.

Как указывает издание, после этого страны решили присоединиться к европейским сетям. Тогда заявлялось, что это позволит "укрепить независимость".

В прошлом году, уточняют журналисты, счета за электричество для средней семьи в Польше увеличились на 67% по сравнению с 2021-м. В Прибалтике электроэнергия подорожала в пять раз, также выросло в цене и отопление.

Как пишет NDP, из-за энергетического кризиса активисты выступают с требованиями закрыть шахты и сократить добычу угля, согласно политике Евросоюза. В Польше эту идею оценили негативно, так как приостановка работ шахт Турув и Белхатув приведет к увольнению десятков тысяч человек.

Ранее глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев рассказал о случаях гибели людей из-за нехватки электроэнергии на фоне кризиса. При этом он уточнил что массовый отток населения пока не наблюдается. По его словам, граждане в основном переезжают к близким.

"Газпром" ограничил поставки газа в Молдавию с 1 января 2025 года из-за нарушений контракта со стороны республики и отказа урегулировать долг.

Замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач считает, что поведение молдавского правительства в вопросах погашения задолженности перед "Газпромом" спровоцировало рост стоимости газа в стране в 3–4 раза.

В связи с этим в Приднестровье начались веерные отключения электричества, также сообщалось об отключении более 120 населенных пунктов от газоснабжения.