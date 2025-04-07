В Приднестровье приостановлены поставки природного газа

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Поставки природного газа приостановлены в Приднестровье. Их могут возобновить 8–9 апреля, заявил зампредседателя правительства, глава Минэкономразвития республики Сергей Оболоник.

По его словам, в этим дни может начаться и централизованная подача отопления.

"Отопительный сезон будет продлен в целом по республике до 13 апреля", – цитирует министра пресс-служба главы Приднестровской Молдавской Республики.

С начала года в Приднестровье начались отключения электричества и газа после того, как российская компания "Газпром" ограничила поставки энергоресурса в Молдавию. После этого был объявлен режим ЧП в экономике, который действует до 9 апреля.

По мнению замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, поведение молдавского правительства в вопросах погашения задолженности перед "Газпромом" спровоцировало рост стоимости газа в стране в 3–4 раза.

При этом Россия сообщила о готовности оказать Приднестровью помощь в вопросах газа, но для этого должны быть приняты действия с молдавской стороны.

