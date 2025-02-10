МИД заявил, что Россия готова к любому развитию ситуации вокруг своих граждан в ПМР

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Россия готова к любому развитию ситуации вокруг граждан и военных РФ в Приднестровье, заявил замглавы МИД Михаил Галузин в интервью РИА Новости.

Кроме того, Москва будет адекватно реагировать на любые провокации и обеспечит безопасность не только своих граждан и военнослужащих, но и военных складов, расположенных в ПМР. Галузин уточнил, что речь идет о полном наборе возможных средств и форм адекватного реагирования.

"Все будет зависеть от того, каковы будут провокации и вызовы в адрес российских граждан и военных на левобережье Днестра", – сказал дипломат.

Ранее в Молдавии обещали не препятствовать поставкам газа в Приднестровье в обмен на ряд уступок. Так, взамен на транзит газа Тирасполь должен будет освободить политзаключенных, сохранить молдавское общественное телевидение в сетке вещания и убрать контрольные посты, установленные в 2022 году.

