Приднестровье продолжает переговоры с Россией и Венгрией по газу

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Приднестровье продолжает переговоры с Россией и Венгрией о поставках газа в непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику, заявил глава ПМР Вадим Красносельский.

Также сейчас идут технические и юридические консультации о заключении соответствующего соглашения.

"Спасибо за это Венгрии – что пошли навстречу. Сейчас эти поставки формируются. Есть определенные документальные технические сроки при оформлении сделки", – цитирует Красносельского РИА Новости.

По его словам, к настоящему моменту Приднестровье израсходовало запасы угля для генерации электроэнергии на Молдавской ГРЭС.

"Угля осталось на несколько дней, и мы вряд ли к нему вернемся. Но правительство задачу получило, и, конечно, должностные лица Интер РАО и сама станция озабочены тем, чтобы этот уголь приобрести", – уточнил Красносельский.

С начала года в Приднестровье начались отключения электричества и газа после того, как российская компания "Газпром" ограничила поставки энергоресурса в Молдавию.

На фоне этого в России сообщили о готовности оказать Приднестровью помощь в вопросах газа, но для этого должны быть приняты действия с молдавской стороны. Однако президент Молдавии Майя Санду назвала незаконными гуманитарные поставки российского газа в ПМР, сказав, что они нарушают международные санкции.

В субботу, 1 февраля, Газораспределительная компания "Молдовагаз" направила первую партию газа в Приднестровье. Размер партии составил 3 миллиона кубометров. Отгрузка проводилась в соответствии с решением комиссии по чрезвычайным ситуациям в правительстве Молдавии.