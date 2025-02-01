Молдавия отгрузила в Приднестровье первую партию газа

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Газораспределительная компания "Молдовагаз" направила первую партию газа в Приднестровье. Таким образом предполагается поддержать функциональность в газопроводе, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Размер партии составил 3 миллиона кубометров. Отгрузка проводилась в соответствии с решением комиссии по чрезвычайным ситуациям в правительстве Молдавии, уточнили в компании.

С начала года в Приднестровье начались отключения электричества и газа после того, как российская компания "Газпром" ограничила поставки энергоресурса в Молдавию.

На фоне этого в России сообщили о готовности оказать Приднестровью помощь в вопросах газа, но для этого должны быть приняты действия с молдавской стороны. Однако президент Молдавии Майя Санду назвала незаконными гуманитарные поставки российского газа в ПМР, сказав, что они нарушают международные санкции.

