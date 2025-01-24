Красносельский: газа у Приднестровья осталось буквально на два дня

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Через пару дней в Приднестровье закончится оставшийся газ, рассказал глава непризнанной республики Вадим Красносельский.

"И без него будет очень тяжело. <...> В некоторых квартирах 10 градусов. Особенно тяжело одиноким старикам, одиноким людям, тем, кто нуждается в постоянной социальной поддержке со стороны государства", – передает Россия 24 его слова.

Он заверил, что местные власти прикладывают все усилия, чтобы решить проблему, однако вопрос остается сложным.

При этом на восстановление теплоэнергетики потребуется два-три месяца, если не будет поставок, добавил Красносельский. По его мнению, Кишинев желает усугубить ситуацию и, политизируя, намеренно затягивает решение по поставкам газа. Там заявляют, что Приднестровье якобы отказывается от предложений.

"Именно молдавские политики предложили европейские площадки для закупки газа для Приднестровья, мы и с этими согласились площадками, проблем нет, мы согласны со всем. Но <...> то, что можно решить за час, решается за день-два, что можно решить за день, решается за две недели", – высказался он.

Российская сторона, в свою очередь, сделала все для обеспечения поставок. Однако Молдавия продолжает препятствовать, обвиняя Москву, резюмировал Красносельский.

Ранее в Приднестровье начались отключения электричества и газа после того, как российская компания "Газпром" ограничила поставки энергоресурса в Молдавию. На фоне этого в России сообщили о готовности оказать Приднестровью помощь в вопросах газа, но для этого должны быть приняты действия с молдавской стороны.

Однако президент Молдавии Майя Санду назвала незаконными гуманитарные поставки российского газа в ПМР, сказав, что они нарушают международные санкции.