Глава Приднестровья Красносельский заявил, что Россия выделит кредит на покупку газа

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Россия выделит кредит Приднестровью на покупку газа, заявил глава непризнанной республики Вадим Красносельский.

"Это деньги для возврата, то есть, в принципе, они не бесплатные, как это любят об этом порассуждать", – передает РИА Новости его слова.

Красносельский отметил, что на средства республика планирует кредитовать "Тираспольтрансгаз". Кроме того, выданный заем будет использоваться для оплаты газа, который "Молдовагаз" поставляет в регион.

При этом переговоры по выдаче кредита еще не завершены, ведется юридическая работа, обратил внимание глава ПМР. Соглашение может быть достигнуто в ближайшее время.

"Поэтому, если Молдова не будет задерживать, по большому счету вся эта юридическая сделка срастется, и, конечно же, в Приднестровье поступит газ, который мы оплатим", – подытожил Красносельский.

Ранее в Приднестровье начались отключения электричества и газа после того, как российская компания "Газпром" ограничила поставки энергоресурса в Молдавию. На фоне этого в России сообщили о готовности оказать Приднестровью помощь в вопросах газа, но для этого должны быть приняты действия с молдавской стороны.

Президент Молдавии Майя Санду назвала незаконными гуманитарные поставки российского газа в ПМР, сказав, что они нарушают международные санкции.