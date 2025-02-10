Речан: Молдавия не будет блокировать поставки газа в Приднестровье

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Молдавия не станет блокировать поставки газа в Приднестровье, однако регион продолжит находиться в состоянии неопределенности. Об этом заявил премьер-министр страны Дорин Речан.

"Решение, которое выбрал тираспольский режим, означает, что жители Приднестровья продолжат жить в состоянии неопределенности и тревоги по поводу поставок газа. Это не решение долгосрочной проблемы", – отметил он на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По словам премьера Молдавии, транзит газа будет осуществляться от венгерской компании Gas and Energy Marketing AG в обмен на ряд условий. За это Тирасполь должен освободить политзаключенных, сохранить молдавское общественное телевидение в сетке вещания и убрать контрольные посты, установленные в 2022 году, добавил Речан.

С начала года в Приднестровье начались отключения электричества и газа после того, как российская компания "Газпром" ограничила поставки энергоресурса в Молдавию.

Россия сообщила о готовности оказать Приднестровью помощь в вопросах газа, но для этого должны быть приняты действия с молдавской стороны.

В свою очередь, президент Молдавии Майя Санду назвала незаконными гуманитарные поставки российского газа в ПМР, сказав, что они нарушают международные санкции.

