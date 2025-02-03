Красносельский: Приднестровье будет оплачивать поставки газа за счет кредита от России

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Приднестровье будет оплачивать поставки газа за счет кредита от России, рассказал глава непризнанной республики Вадим Красносельский.

"Впереди нас ждет огромная работа, этот газ (газ из помощи ЕС. – Прим. ред.) на 10 дней. Надо выходить на заключение контрактных обязательств с компаниями, которые нам будут поставлять газ. Мы будем его оплачивать от того кредита, который предоставляет Российская Федерация", – передает ТАСС его слова.

Красносельский также подчеркнул, что переход на следующий этап теплоснабжения должен быть плавным.

С начала года в Приднестровье начались отключения электричества и газа после того, как российская компания "Газпром" ограничила поставки энергоресурса в Молдавию.

Россия сообщила о готовности оказать Приднестровью помощь в вопросах газа, но для этого должны быть приняты действия с молдавской стороны. Президент Молдавии Майя Санду назвала незаконными гуманитарные поставки российского газа в ПМР, сказав, что они нарушают международные санкции.

Компания "Молдовагаз" 1 февраля направила первую партию газа в Приднестровье. Ее размер составил 3 миллиона кубометров. Топливо было приобретено на грант Евросоюза в размере 20 миллионов евро.