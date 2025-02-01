Глава Приднестровья заявил о возобновлении подачи тепла и электроэнергии в ближайшие дни

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Подача тепла и электроэнергии будет возобновлена в Приднестровье в течение ближайших дней. После этого она продолжится в нормальном режиме, сообщил президент непризнанной республики Вадим Красносельский в своем телеграм-канале.

"До конца дня на Молдавской ГРЭС будет возобновлена генерация электроэнергии на газе. В приоритете сейчас запуск системы теплоэнергетики. Необходимо поднять температуру в сети централизованного теплоснабжения, чтобы к воскресенью (2 февраля. – Прим. ред.) тепло пришло в дома приднестровцев", – отметил политик.

Вместе с тем Молдавская государственная компания "Энергоком" уже начала закупать газ для передачи Приднестровью. Эти операции финансируются за счет гранта Евросоюза, сообщила пресс-служба организации на своей странице в социальной сети Facebook (запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Уточняется, что "Энергоком" будет закупать газ на европейских биржах. При этом объем поставок не должен превышать 3 миллиона кубометров в сутки. Их планируется передавать приднестровскому "Тираспольтрансгазу".

Кроме того, с 1 февраля в Приднестровье должны прекратиться веерные отключения электроэнергии. На это повлияло решение правительства Молдавии возобновить поставки газа в непризнанную республику, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства экономического развития Приднестровья.

С начала года в Приднестровье начались отключения электричества и газа после того, как российская компания "Газпром" ограничила поставки энергоресурса в Молдавию.

На фоне этого в России сообщили о готовности оказать Приднестровью помощь в вопросах газа, но для этого должны быть приняты действия с молдавской стороны. Однако президент Молдавии Майя Санду назвала незаконными гуманитарные поставки российского газа в ПМР, сказав, что они нарушают международные санкции.

Ранее в субботу, 1 февраля, Газораспределительная компания "Молдовагаз" направила первую партию газа в Приднестровье. Размер партии составил 3 миллиона кубометров. Отгрузка проводилась в соответствии с решением комиссии по чрезвычайным ситуациям в правительстве Молдавии.

