Глава Приднестровья рассчитывает, что к концу недели возобновятся поставки газа

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Глава Приднестровья Вадим Красносельский выразил надежду в беседе с РИА Новости, что к концу недели поставки газа в республику будут возобновлены в стабильном режиме к концу недели

"Это абсолютный приоритет и единственный способ урегулирования гуманитарно-энергетического кризиса", – подчеркнул он.

С начала года в Приднестровье начались отключения электричества и газа после того, как российская компания "Газпром" ограничила поставки энергоресурса в Молдавию.

На фоне этого в России сообщили о готовности оказать Приднестровью помощь в вопросах газа, но для этого должны быть приняты действия с молдавской стороны. Однако президент Молдавии Майя Санду назвала незаконными гуманитарные поставки российского газа в ПМР, сказав, что они нарушают международные санкции.

