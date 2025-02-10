Лидер Приднестровья поблагодарил РФ за помощь в преодолении энергокризиса

Фото: телеграм-канал "Вадим Красносельский"

Президент Приднестровья Вадим Красносельский поблагодарил Россию за финансовую помощь в преодолении энергетического кризиса, возникшего в связи с остановкой транзита российского газа через территорию Украины.

В ближайшее время непризнанная республика начнет получать поставки топлива одной из венгерских компаний за счет полученных от Москвы средств, подчеркнул политик в своем телеграм-канале.

"Это стало возможным при российской кредитной и функциональной поддержке. Благодарю представителей министерства энергетики РФ за помощь. Приднестровцев хочу успокоить. Республика будет обеспечена газом. Энергосистема стабилизируется", – написал он.

С начала года в Приднестровье начались отключения электричества и газа после того, как российская компания "Газпром" ограничила поставки энергоресурса в Молдавию.

Россия сообщила о готовности оказать Приднестровью помощь в вопросах газа, но для этого должны быть приняты действия с молдавской стороны. Президент Молдавии Майя Санду назвала незаконными гуманитарные поставки российского газа в ПМР, сказав, что они нарушают международные санкции.

Компания "Молдовагаз" 1 февраля направила первую партию газа в Приднестровье. Ее размер составил 3 миллиона кубометров. Топливо было приобретено на грант Евросоюза в размере 20 миллионов евро.

На этом фоне Красносельский указывал, что Приднестровье будет оплачивать поставки газа за счет кредита от России. Он также подчеркнул, что переход на следующий этап теплоснабжения должен быть плавным.

