Фото: depositphotos/63ru78

Парламент Приднестровья продлил режим ЧП в экономике до 9 апреля. Депутаты утвердили соответствующий указ лидера республики Вадима Красносельского, пишет РИА Новости.

При этом, как отмечает агентство, ситуация с обеспечением газа остается сложной. Объемов не хватает для нормальной работы промышленных предприятий.

С начала года в Приднестровье начались отключения электричества и газа после того, как российская компания "Газпром" ограничила поставки энергоресурса в Молдавию.

Россия сообщила о готовности оказать Приднестровью помощь в вопросах газа, но для этого должны быть приняты действия с молдавской стороны.

В свою очередь, президент Молдавии Майя Санду назвала незаконными гуманитарные поставки российского газа в ПМР, сказав, что они нарушают международные санкции.