Глава МИД Венгрии Сийярто: страна против плана ЕК по отказу от газа РФ к 2027 году

06 мая, 19:02Политика
Фото: depositphotos/Imagecom
Венгрия выступает против плана Еврокомиссии, который предусматривает полный отказ стран Евросоюза от поставок российского газа к 2027 году. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто в видеообращении, которое транслировал телеканал М1.
По словам министра, данный план нарушает суверенитет государств ЕС, так как лишает их выбора источников энергоносителей, а также направлен на поддержку ускоренного вступления Украины в сообщество.
"Мы отказываемся платить цену за необоснованные и неизмеримые субсидии Украине. Мы не готовы платить цену за сверхбыстрое вступление Украины в Европейский союз", – добавил Сийярто.
Ранее ЕК подтвердила план прекращения импорта российского газа. Утвердить его планировалось 6 мая.
В этот же день Еврокомиссия намеревалась представить 17-й пакет антироссийских санкций. Ограничения, по данным СМИ, могут затронуть около 150 танкеров теневого флота, а также 60 физических и юридических лиц.
ЕС потратил почти 2 млрд евро на закупку российского газа в январе 2025 года