Глава МИД Венгрии Сийярто: страна против плана ЕК по отказу от газа РФ к 2027 году

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Венгрия выступает против плана Еврокомиссии, который предусматривает полный отказ стран Евросоюза от поставок российского газа к 2027 году. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто в видеообращении, которое транслировал телеканал М1.

По словам министра, данный план нарушает суверенитет государств ЕС, так как лишает их выбора источников энергоносителей, а также направлен на поддержку ускоренного вступления Украины в сообщество.

"Мы отказываемся платить цену за необоснованные и неизмеримые субсидии Украине. Мы не готовы платить цену за сверхбыстрое вступление Украины в Европейский союз", – добавил Сийярто.

Ранее ЕК подтвердила план прекращения импорта российского газа. Утвердить его планировалось 6 мая.

В этот же день Еврокомиссия намеревалась представить 17-й пакет антироссийских санкций. Ограничения, по данным СМИ, могут затронуть около 150 танкеров теневого флота, а также 60 физических и юридических лиц.