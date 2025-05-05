Еврокомиссия подтвердила план по прекращению импорта российского газа

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Еврокомиссия планирует представить план прекращения импорта газа из России во вторник, 6 мая, в Страсбурге. Об этом заявил представитель ЕК Стефан Де Кеерсмакер, передает ТАСС.

"Коллегия Еврокомиссии завтра утвердит план прекращения зависимости от импорта газа из России", – сказал он, добавив, что данный план представят в ходе сессии Европарламента.

Ранее стало известно, что ЕК планирует предложить меры по запрету импорта газа из России по существующим и новым контрактам к концу 2027 года. По данным СМИ, предложение о запрете может поступить в июне. Меры, затрагивающие спотовые контракты, вступят в силу не позднее конца 2025 года.

До этого сообщалось, что лидеры Евросоюза ищут способы разорвать поставки природного газа из России. Такие поставки составляют около 11%, уточняли журналисты. Часть от их общего объема происходит по долгосрочным контрактам, заключенными между "Газпромом" и местными корпорациями.