Более 40 полицейских пострадали во время беспорядков в Сербии

Фото: AP Photo/Darko Vojinovic

Более 40 сотрудников полиции получили различные травмы во время массовых беспорядков на митингах по всей Сербии. Об этом заявил глава сербского МВД Ивица Дачич.

"Ранения получили 42 сотрудника полиции, из них 26 – в Белграде. Отмечу, что это предварительные данные, и число 42 – минимальное, при этом несколько человек получили тяжелые травмы", – передает ТАСС слова министра.

Дачич подчеркнул, что оперативные действия продолжаются. На данный момент правоохранители задержали 37 человек.

Очередная волна беспорядков в Сербии началась в ночь на 14 августа – протестующие собрались у офисов правящей Сербской прогрессивной партии (СПП), требуя проведения досрочных выборов. В ту ночь в ходе митингов пострадали более 60 сербов и 16 сотрудников полиции.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что протестующие пытались сжечь офис СПП в Нови-Саде вместе с ее сторонниками, находившимися внутри.

Массовые протесты проходят на территории Сербии после обрушения бетонного козырька на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, которое произошло в ноябре прошлого года. В результате инцидента погибли 16 человек. Митингующие считают, что трагедия является преднамеренным убийством властей государства.