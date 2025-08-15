В МИД России заявили о переходе протестов в Сербии к насильственному сценарию

Фото: ТАСС/АР/Darko Vojinovic

В Сербии разворачивается переход от мирных демонстраций к насильственному сценарию. Об этом сообщает МИД России.

Как подчеркнули в ведомстве, данные события происходят несмотря на то, что руководство страны серьезно воспринимает ситуацию.

"Предлагает меры урегулирования разногласий в политическом, правовом, конституционном поле. В том числе заявляет о готовности к проведению досрочных выборов", – говорится в сообщении.

В МИД добавили, что определенные силы под прикрытием лозунгов о "поиске справедливости и демократии" не гнушаются открытой агрессии и насилия.

Например, в ходе беспорядков были атакованы административные здания и отделения правящей партии, совершались поджоги помещений с людьми внутри. Кроме того, объектами нападений становятся и правоохранители.

"Десятки силовиков ранены. Страдают мирные люди. Властям удается удерживать ситуацию под контролем, хотя добиваться этого становится все труднее", – заявили в министерстве.

Ведомство отметило то, что Сербия в непростых условиях находит в себе силы сохранять самостоятельность и защищать суверенитет. В Москве выразили уверенность в восстановлении мира и стабильности в стране.

Очередная волна беспорядков в Сербии началась в ночь на 14 августа. Тогда протестующие собрались у офисов правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) с требованием проведения досрочных выборов. В ту ночь в ходе митингов пострадали более 60 сербов и 16 сотрудников полиции.

Президент Сербии Александр Вучич заявлял, что протестующие пытались сжечь офис СПП в Нови-Саде вместе с ее сторонниками, находившимися внутри. Всего во время массовых беспорядков более 40 сотрудников полиции получили различные травмы. На данный момент правоохранители задержали 37 человек.

