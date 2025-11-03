МВД Сербии заявило о нападении на участников митинга в Белграде

Фото: телеграм-канал SHOT

Министерство внутренних дел Сербии сообщило о нападении участников несогласованного оппозиционного собрания на участников официально согласованного митинга сторонников президента Александра Вучича в центре столицы Белграда. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По информации МВД, инцидент произошел вечером в воскресенье, 2 ноября возле здания парламента. Организованная группа людей напала на граждан, находившихся на зарегистрированной акции, бросая в их сторону различные предметы и пиротехнические средства.

При нападении был подожжен один из шатров, в которых в тот момент находились люди. В конфликт пришлось вмешаться сотрудникам полиции и предотвратить его дальнейшую эскалацию.

В результате происшествия также пострадал один полицейский: он получил травму голени из-за действия пиротехнического средства.

Ранее Александр Вучич поблагодарил Службу внешней разведки (СВР) России за предупреждение о госперевороте в стране. Он отметил, что сербские спецслужбы дополнительно свяжутся с российскими.