Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 октября, 16:31

Транспорт

Железнодорожное сообщение остановлено в Сербии из-за угрозы теракта

Фото: 123RF.com/koziolkamila

В Сербии остановлено железнодорожное сообщение из-за угрозы теракта накануне годовщины трагедии в Нови-Саде. Об этом на сайте заявила компания Србиявоз, представляющая железные дороги республики.

Перевозчик получил анонимное уведомление о том, что на всех поездах установлены взрывные устройства. Србиявоз сотрудничает с МВД для разрешения ситуации.

"Мы вынуждены временно остановить движение всех поездов с целью защиты пассажиров и экипажей поездов", – указано в сообщении.

Обрушение козырька на железнодорожном вокзале в Нови-саде произошло 1 ноября 2024 года. В результате ЧП погибли 16 человек.

Через несколько дней в Сербии начались массовые протесты. Митингующие заявляли, что трагедия является преднамеренным убийством властей государства.

Новости мира: 50-метровый бетонный козырек обвалился на вокзале в Сербии

Читайте также


транспортза рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика