Лавров подтвердил поддержку РФ территориальной целостности и суверенитета Сербии

Фото: mid.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с сербским коллегой Марко Джуричем на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН подтвердил поддержку территориальной целостности и суверенитета Сербии. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

В рамках переговоров стороны констатировали поступательное развитие отношений стратегического партнерства между Россией и Сербией, сохранение интенсивности и содержательности контактов в условиях кризиса системы международных отношений.

Кроме того, Лавров и Джурич обсудили основные вопросы двустороннего взаимодействия. В частности, они рассмотрели координацию работы в международных организациях, а также региональные дела с акцентом на ситуации в сербском автономном крае Косово и Метохия и Республике Сербской.

В ходе своего визита в США для участия в ГА ООН Лавров уже провел несколько встреч с представителями зарубежных стран. К примеру, российский министр провел переговоры с госсекретарем США Марко Рубио, на которых обсуждалось урегулирование конфликта на Украине.

После этого глава МИД России также встретился с венгерским коллегой Петером Сийярто и министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом.