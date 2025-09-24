Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в сессии Генассамблеи ООН

Фото: kremlin.ru

Глава МИД России Сергей Лавров во главе российской делегации прибыл в Нью-Йорк для участия в 80-й сессии Генассамблеи ООН. Об этом сообщает ТАСС.

Правительственный борт Лаврова преодолел расстояние от Москвы до США по северному пути в облет всех стран за 11 часов 40 минут.

Ранее сообщалось, что Лавров проведет встречу с госсекретарем США Марко Рубио в Нью-Йорке в среду, 24 сентября. В МИД РФ подчеркнули, что повестка переговоров будет очень большой.

Накануне на общеполитических дискуссиях ГА ООН выступил президент США Дональд Трамп. Во время своего выступления он обвинил ООН в бездействии при урегулировании международных кризисов, а также потребовал от стран Европы присоединиться к американским санкциям против России.