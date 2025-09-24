Лавров встретится с Рубио в Нью-Йорке 24 сентября

Фото: kremlin.ru

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет встречу с госсекретарем США Марко Рубио в среду, 24 сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы МИД РФ Сергея Вершинина.

По его словам, встреча запланирована в Нью-Йорке. Повестка переговоров будет очень большой, добавил представитель МИД.

В ходе заседания Совбеза ООН Рубио призвал Россию и Украину сделать все возможное для завершения текущего конфликта. Он добавил, что Соединенные Штаты продолжат делать все возможное для мирного урегулирования.

Госсекретарь также отметил, что введение новых санкций против Москвы может навредить посреднической роли Вашингтона в урегулировании конфликта. При этом он допустил, что лидер США Дональд Трамп может объявить о новых ограничениях против России. В случае ужесточения санкций конфликт продлится еще два года, считает Рубио.