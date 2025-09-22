В США прокомментировали предложение Путина по ДСНВ

Фото: kremlin.ru

Предложение Владимира Путина продолжить соблюдать ограничения в соответствии с договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) является позитивным шагом, заявил исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл в беседе с РИА Новости.

Путин отметил, что Москва после 5 февраля 2026 года готова еще год придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ. По его словам, Россия попытается сохранить статус-кво. Но эта мера будет жизнеспособной, если США ответят взаимностью.

"Это позитивный шаг, в поддержку которого выступают многие из нас", – прокомментировал Кимбалл.

По его словам, этим Москва могла бы снизить напряженность и предотвратить дорогостоящую гонку вооружений, в которой никто не смог бы победить.

Также это создаст рычаги для давления на Китай в контексте наращивания им своего арсенала. Кроме того, решение выиграет время для переговоров о более широком и прочном договоре, добавил Кимбалл.

Путин во время совещания с членами Совбеза поручил профильным ведомствам тщательнее следить за наращиванием компонентов противоракетной обороны США, включая подготовку к размещению средств перехвата в космосе.

Он уточнил, что подобные действия со стороны Вашингтона будут восприняты Москвой как обнуление усилий по поддержанию статуса-кво в сфере ДСНВ.

