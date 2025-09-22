Путин заявил, что шаги Запада подорвали основы диалога стран с ядерным оружием

Фото: depositphotos/trekandshoot

Решения стран Запада подорвали основы диалога государств, обладающих ядерным оружием. Об этом заявил Владимир Путин в ходе совещания с членами Совбеза РФ.

"В результате ранее предпринятых странами Запада достаточно разрушительных шагов был существенно подорван фундамент конструктивных отношений и практического взаимодействия", – подчеркнул российский лидер.

Путин также связал проблемы в области стратегической безопасности с попыткой Запада обрести превосходство, его деструктивными действиями и концепциями.

По мнению главы государства, система соглашений Москвы и Вашингтона в области контроля над ракетно-ядерными и стратегическими оборонительными вооружениями была почти полностью демонтирована.

При этом Россия неоднократно указывала на проблемы в сфере стратегической стабильности между советско-американской и российско-американской сторонами, подчеркнул президент.

Как ранее заявил Путин, Россия хочет попытаться сохранить статус-кво, сложившийся благодаря Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Однако истечение срока действия договоренностей означает исчезновение последнего соглашения о прямых ограничениях на ракетный потенциал.

До этого сообщалось, что американские власти готовы отказаться от контрмер, принятых ранее по ДСНВ, если Россия решит вернуться к своим обязательствам в рамках этого соглашения. Уточнялось, что США не вводили контрмеры в отношении ключевых ограничений Договора и продолжают их соблюдать.