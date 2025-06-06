МИД: для перезапуска ДСНВ понадобится восстановить отношения России и США

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Для перезапуска договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) необходимо восстановить российско-американские отношения. Об этом ТАСС заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Дипломат отметил, что Москва неоднократно озвучивала набор необходимых условий для работы над ДСНВ. При этом, по его словам, в данный момент оснований для полноценного возобновления действия договора нет.

"С учетом того, что договор завершает свой жизненный цикл примерно через восемь месяцев, разговор о реалистичности подобного сценария все больше утрачивает смысл", – заметил замминистра.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Россия не станет выдвигать предложения по истекающему ДСНВ. По словам министра, на данный момент от США никаких двусторонних инициатив не поступало. Было выдвинуто только предложение о трехсторонней встрече с Китаем.

Лавров тогда добавил, что администрация экс-президента США Джо Байдена разваливала все инструменты контроля над вооружениями. Нынешняя администрация Дональда Трампа пока к этой теме не возвращалась.

