Песков заявил, что распространение ядерного оружия в ЕС не добавит безопасности Европе

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Распространение ядерного оружия в Европе не поспособствует укреплению безопасности, стабильности или предсказуемости на континенте, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможном размещении французских самолетов с ядерными боеголовками в других европейских странах.

Более того, официальный представитель Кремля указал на "плачевное" состояние всей системы стратегической стабильности и безопасности. В связи с этим, по его мнению, странам, обладающим ядерным оружием, в том числе России, США и государствам ЕС, предстоит приложить значительные усилия для формирования ее надежной "архитектуры".

Макрон еще в марте заявлял о якобы угрозе России в сторону Франции и Европы. На фоне этого французский лидер начал дискуссию об использовании ядерного оружия своей страны для защиты всего Евросоюза.

Комментируя его заявление, в российском МИД подчеркнули, что выступление французского президента показало амбиции Парижа, в которых звучат ноты ядерного шантажа. Спикер Госдумы Вячеслав Володин также назвал путем к большой трагедии слова Макрона о ядерном оружии.

В свою очередь, секретарь СБ РФ Сергей Шойгу предупредил, что Россия готова использовать ядерное оружие при агрессии Запада и принимать симметричные и асимметричные меры для предотвращения угроз.